〈南部〉泛綠轉向支持？ 蘇煥智：尊重人事的變遷

2018-07-01

〔記者邱灝唐／台南報導〕前台南縣長蘇煥智日前宣布參選下屆台南市長，昨天他強調會以提出新思維、新想法的方式打選戰，由於黃偉哲陣營有很多輔選大將都跟他有淵源，甚至是他提拔出來的，是否會尋求這些人轉向支持，蘇煥智則說會尊重人事的變遷，只會討論政策，不會帶來困擾。

黃偉哲：平常心爭取支持

而昨天台南政壇傳出部份泛綠議員可能轉向挺蘇煥智，無黨籍參選的前立委許忠信更爆料，據他了解，很多位議員礙於黨籍不敢公開，但私下可能會挺蘇煥智，對此，黃偉哲表示會擔心，但這不是他的能力範圍可以處理，會保持平常心，爭取大家支持。

由於蘇煥智曾擔任九年的台南縣長，原縣區基礎深厚，但與市區的淵源較淺，他昨天出席司法博物館的活動，被認為踏入原台南市區，也被追問如何彌補原市區的不足？對此，蘇煥智表示，市區確實還要再努力，這次選戰將定調於提出新觀念、思維，解決台南的發展困境。如同以前當縣長時就提出許多創新想法，例如南科特定區開發就是他的構想。

值得一提的是，中央、台南市府，甚至是黃偉哲本人、其陣營大將郭國文、林宜瑾等，許多局處首長與民代都曾獲蘇煥智的提拔與栽培，外界好奇蘇是否會向他們尋求支持？蘇則笑說，會和他們討論政策，但也不要帶來困擾，尊重人事的變遷。