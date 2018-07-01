〈南部〉龍崎工廠轉型 王定宇推度假村

2018-07-01

拚觀光！用珍珠取代垃圾

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕原以生產炸藥為主的龍崎工廠，民營化轉型的綜合事業廢棄物處理中心設置計畫，因恐破壞國寶級的月世界地景，加上有二仁溪污染與斷層帶安全等疑慮，遭到強力抗爭，正反雙方僵持不下；立委王定宇昨天提出觀光發展的新選項，轉型度假村，終止掩埋場，甚至可結合鐵馬休閒產業，規劃登山車公園，「用珍珠取代垃圾」，並邀請主管的行政院退輔會勘查，希望能加速推動。

退輔會主委：樂觀其成

專程南下現勘的退輔會主委邱國正表示，對於龍崎工廠的發展願景，樂觀其成，也承諾市政府若有更具體的規劃，未來在土地移撥作業上，將全力配合相關期程。

連同歐欣公司的掩埋場範圍，龍崎工廠內有逾三百公頃的土地，包含行政大樓、彈藥庫、集會堂、寢室，以及生產區的作業場所等，建物超過六十棟，王定宇認為，這些房舍當時都是合法設置，正可發展民宿，推動觀光。

與會的凱薩克科技董事長許榮裕則建議，可利用現有地形，結合台灣重要的鐵馬產業，規劃登山車公園，在開發上可減少人為破壞，推動休閒旅遊時，也能兼顧環境保護。

當地的牛埔里長陳永和說，設置掩埋場與否，一直造成居民紛擾，以度假村模式發展觀光，或規劃登山車公園等提議，都是新的發展選項，讓後代子孫可以看見未來。