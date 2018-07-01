〈南部〉玉井新地標 鏤空芒果造成話題

2018-07-01

網友諷像草莓、苦瓜

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕玉井圓環的蔣介石銅像，去年拆卸後，市政府全力打造新地標，基座上改放一顆鏤空設計的造型芒果，卻有民眾嫌醜，還嘲諷像草莓、苦瓜，甚至笑稱「被蛀壞了」，在網路引發議論，文化局長葉澤山昨天緊急說明，這是結合產業特色的精彩創作，極具藝術性，搭配夜間的燈光投射，很有美感，建議鄉親多用欣賞的角度，會發現不同的視覺效果。

昨天玉井芒果節開幕，圓環的新地標正式亮相，鏤空設計的非實體化造型，在網路PO文後，引發議論。

持正面意見的網友認為，會變成話題，顯見造型真的有特色，且在不同位置，會看到芒果跟著轉動，極具藝術創意。但也有網友狂酸鏤空設計的「四不像」，乍看之下以為是草莓，或被蟲咬了的野生苦瓜。

文化局長：搭配夜燈 視覺效果佳

文化局長葉澤山指出，這件創作取名「好果成雙、玉井豐足」，是塑鋼材質，由兩個部分組成，各為愛文的紅與土檨仔的綠，以色彩對比，讓遊客進入當地鬧區時，就能留下深刻印象。葉澤山說，基座也融入馬賽克的拼貼手法，以芒果花的圖騰為主，而上頭的意象造型會採鏤空設計，也是著眼於夜燈投射的穿透性，看起來更有變化。

上百公斤芒果剉冰 霸氣登場

二○一八台南國際芒果節系列的玉井產業文化活動，熱鬧登場，區公所結合時令，主打消暑的芒果冰，今年的開幕造勢，不再使用引發爭議的保麗龍道具，改以實品亮相，端出上百公斤重巨無霸芒果剉冰，噱頭十足。