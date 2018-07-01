〈南部〉中西區保存歷史紋理 老街區免開路拆屋

2018-07-01

信義街、新美街、神農街 計畫道路撤銷

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中西區細部計畫第二次通盤檢討計畫發布實施，三十六個變更案中，配合「府城歷史街區計畫」取消廿條計畫道路，其中重要指標，信義街、新美街、神農街計畫道路撤銷，免除「開路拆屋」危機。

值得一提的是，計畫道路取消，亦規定兩側建築基地得免留設騎樓地、免退縮建築線，但也規定牆面線應與建築線齊平等，以留存巷道紋理及古樸風貌，讓現存老房子改建，不會因道路是否拓寬未定案，屋主無所適從。

都發局：以不影響交通、防災為原則

一位居民表示，之前就聽說計畫道路會取消，早日定案也好；也有民眾認為，台南老街老巷觀光正夯，道路狹小是「人文風景」，但也可能產生交通瓶頸問題。

取消計畫道路中，信義街為文賢路至康樂街路段，新美街是民族路至民權路段，神農街則是民族路三段一五一巷至海安路段。都發局強調，二十條計畫道路取消，主要參酌文化局所訂「府城歷史街區計畫」，以不影響整體交通系統、防災為原則。

都發局表示，南市以「文化首都」定位升格，且首開先例訂定「台南市歷史街區振興自治條例」，而中西區不僅有豐富歷史古蹟，近期亦有多處重大建設開發，如台南市立美術館、台南地方法院、中國城暨運河星鑽地區、永華國民運動中心等，屬於新舊融合的地區。

都發局表示，因此第二次通盤檢討，以保存歷史街區及改善舊市區問題為出發點，以更符合實際發展之需求，提出取消計畫道路及劃設停車場等內容，全案自去年三月辦理公開展覽以來，歷經一次公展、一次再公展、三場說明會及二次南市都委會大會審議同意修正通過後發布實施，不僅解決長久未徵收開闢公共設施保留地問題，也避免計畫道路開闢後影響地區發展紋理。