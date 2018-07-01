〈南部〉《高雄》彌平城鄉差距 旗山圖書館啟用

2018-07-01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市立圖書館旗山分館昨天正式落成啟用，總統府秘書長陳菊特地南下參加盛會。陳菊說，她在高雄市長任內推動建設十四座圖書館，進行圖書資源購置及閱讀空間優化，其中新建旗山圖書館更具有「彌平城鄉閱讀差距」的特殊意義。

陳菊說，旗山圖書館是高市府縮短城鄉差距的重要施政，原本與區公所共用的舊館舍不到一百坪、三萬冊圖書的圖書室，早已不敷旗山近四萬居民的需求。

高市府投入八千萬於旗山國中旁建設三層樓獨棟建築的全新圖書館，外觀及空間設計結合低碳建築的理念，內裝還有融合在地亭仔腳建築樣式、符合閱讀需求的兒童活動與閱讀空間，讓圖書館每個角落都充滿在地文化特色，走進圖書館就能認識與感受家鄉文化的美好。

可用空間達630坪 館藏逾8萬冊

新館舍可用空間達六百卅坪、座位席次增加至二百五十六席、提供逾八萬冊的館藏，大大滿足旗山民眾的閱讀需求。空間配置增加了原本缺乏的「多功能研習室」、「視聽多媒體區」，更貼心打造了融入旗山老街山牆及旗山車站意象的「兒童閱覽區」，以童趣的線條設計營造亮眼活潑的空間氛圍，規劃包含趣味角、故事屋、親子共讀等多元閱讀角落。

新館除了具備全方位功能以外，還將服務時間從原本的朝九晚五大幅延長到晚上九點，體貼照顧居民放學下班後的閱讀時光，讓旗山圖書館一舉成為高雄郊區最現代化圖書館。