〈南部〉《高雄》今夏親水旅遊 市府主打2航線

2018-07-01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年夏天來高雄接近海洋，市府各局處動起來，主打二航線，包括新開闢的棧貳庫旗津航線、開航週年的鳳琉航線推優惠；另有昨起展開的「愛河水漾嘉年華」、七月展出的「旗津黑砂玩藝節」等多項親水活動。

棧貳庫旗津航線 暑假天天開航

「棧貳庫」將百年倉庫結合文創、餐飲，是今夏高雄港水岸的新亮點，交通局於六月中旬推出棧貳庫旗津航線，原本營運時間是假日，昨天起至九月二日的暑假期間，每天從上午十一點至晚上七點半都開航、每半小時一航班，昨天吸引大批民眾搭乘。

高雄市長許立明也強力推薦此航線，建議民眾先從棧貳庫搭渡輪到旗津，回程再由旗津搭渡輪到鼓山哈瑪星，可從各種不同角度欣賞高雄港美景。

鳳琉航線 慶祝開航週年推優惠

想體驗今夏最夯的藍色觀光旅遊線，絕不能錯過鳳鼻頭小琉球定期航線，慶祝開航週年，七月一日至六日推出限定優惠，兩人同遊來回只要四五○元，七月七日至九月卅日，平日來回一人三百元、假日來回價一人四五○元。海洋局表示，鳳琉航線全長十二海里，航行時間約卅五分鐘，是最方便省時的高屏一日航線，外縣市旅客從小港機場、高鐵，轉乘捷運至小港站，再搭乘免費接駁車直達鳳鼻頭漁港，只要十五分鐘。

愛河水漾嘉年華 結合旅宿祭好康

由於今年暑假高雄飯店的訂房狀況差，高市觀光局也推出多項親水活動，昨天起登場的「愛河水漾嘉年華」系列活動，在高雄橋與中正橋之間的愛河水域舉行，結合卅多家旅宿業者推出優惠方案，包含住一晚送一晚、客房升等，希望拉抬暑假飯店的住房率。

活動有水上情歌、酷夏市集、愛河靚旅體驗—雙人獨木舟／單人立式划槳、樂團表演及水上相撲搖滾競賽、愛河最美夜拍團等活動，一直持續到七月八日。

此外，七月十四日起則是一年一度的旗津黑砂玩藝節、八月十日有海尼根城市滑水道，均適合親子同遊。