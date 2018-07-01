〈南部〉東河廢校舍變日照中心 部落促服務到位

2018-07-01

族人捐地建校 廢校後要求還地

〔記者黃明堂／台東報導〕東河鄉隆昌國小廢校後的校舍轉型日間照顧中心，部落長老從抗爭反對，變成第一線支持。昨天啟用典禮，老人家唱歌跳舞，但也要求服務要到位，「否則拿番刀追殺」！

衛福部長期照顧計畫推動一鄉鎮一日照，台東縣政府將已裁併校十多年的隆昌國小閒置校舍轉型為兼具日間照顧的多元照顧服務中心，並委託門諾基金會經營，是繼長濱鄉忠勇國小之後第二所處閒置校舍變日照中心案例。

昨天揭幕儀式上，社區發展協會理事長陳政憲帶領文化健康站的老人家們表演，每位都超過七十歲，最年長九十三歲。他發揮原住民樂天知命的風格，請年長的站到最前頭，還說「你們表演的機會不多了」，大家高唱「感恩的心」。

這群老人家對日照中心揭幕熱情相挺，但他們曾經是起身反對的一群，原來當初建校時，很多土地是族人捐贈，既已廢校，他們要求還地，並抗爭反對設置日照中心，經門諾不斷溝通，知道是來照顧部落老人的，才化解歧見。

門諾不斷溝通 長老從反對到支持

陳政憲在台上向門諾的一位女性組長說：「我原本最討厭妳，但現在最喜歡妳」，不過，陳政憲也將醜話說前頭：「如果有人對你們的服務砍布蓮（complain），我一定拿番刀追殺」！

七十五歲的吳志輝拿到了第一張「門諾隆昌日照學堂」新生入學證及書包，他小時候就讀隆昌國小，現在在這裡進行晚年學習，內心十分的感動，吳志輝說，在母校「安老」，就像回到家的感覺。

衛生局長辛進祥說，未來也期待能與門諾基金會有更多的合作，將花東長照資源連結，提供長者更多元的長照服務。