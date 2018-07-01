〈南部〉墾丁改革拚逆轉 環境、玩法新風貌

2018-07-01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島觀光業去年中客大減，還接連爆發負面消費事件，旅遊人次被形容是「雪崩式」下跌百萬，業者們歷經一年來深刻檢討、蛻變，希望從暑假第一天開始，重新爭取觀光客青睞。

曾是台灣觀光指標的墾丁，受到層出不窮的負面消息影響，近一年來反而成為觀光的反面教材，在地業者檢討多年來習以為常的弊病，接連端出扭轉局面的改革措施。

墾丁大街放垃圾桶 固定巡邏清潔

常被批評「髒又貴」的墾丁大街，已經每五十公尺放置一個垃圾桶，還有三名固定的巡邏清潔員，垃圾桶一滿就更換，不定時還有志工清潔路面紙屑、菸蒂。

推生態旅遊 年破四萬人次參與

常遭詬病的「墾丁只能玩水」，在墾管處及各社區努力下，超過九個社區打造生態旅遊，從山上到海邊以及農漁業體驗，一年來參與人數已經突破四萬人次。

明確標價 攤商營造「墾丁限定」

去年底爆發「滷味消費風波」後，標價不明確的陋習，也在屏縣府及墾丁社區的稽查下，業者都有明確標價，全力消弭「摃盤子」的疑慮；攤商小吃也打造出墾丁才有的特色，營造「墾丁限定」。

最難能可貴的莫過於墾丁幾個知名沙灘，二十多年來使用七彩紊亂的「菜市場」遮陽傘，在屏縣府、墾管處及當地企業聯手下，改造為整齊劃一的沙灘景觀。

墾丁知名旅遊作家朵米，她認為墾丁的風光不輸日本，但日本地方特色各異，墾丁舊有商業模式可說是台灣景區縮影，只要走出一成不變，「墾丁不可能會雪崩！」

屏縣府觀傳處處長黃建嘉指出，墾丁是台灣少數兼具獨特自然風光與異國風情的旅遊勝地，更是外國客來台指定必訪景點，是台灣人共同的旅遊回憶與驕傲，只要朝正向蛻變，墾丁未來仍是機會無限。