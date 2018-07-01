〈台北都會〉親水節登場遇大雨 柯P整裝未迎戰

2018-07-01

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市親水節昨於公館自來水園區登場，台北市長柯文哲鑑於往年被小朋友用水潑到相當狼狽，今年有備而來，穿著寶藍色POLO衫、短褲和拖鞋亮相，自稱今年是「先下手為強」，但現場下起大雨，活動舉辦單位以雨中玩水恐造成危險為由，取消柯與小朋友的同樂安排。

台北親水節邁入第十五週年，自來水園區昨開放免費入園，人潮自上午就湧入，但中午過後天氣轉陰，下午二時柯文哲到場前，甚至打雷、下起大雨。柯文哲受訪表示，老實講，他對這活動實在很無奈，每次都被小孩子弄到濕答答，所以今年先下手為強，把服裝全部換過來，「意思就是說，你要潑就潑吧！反正潑完，我出去就換衣服了」。

不巧的是，縱然連熊讚都換上泳鏡、泳圈、水槍，一副準備就緒的樣子，活動主持人卻於現場宣布，因下雨的緣故，取消柯文哲與小朋友共同玩水的安排。結果，柯文哲出場僅十分鐘，就回到園區內辦公室；再次出場時，已換好平常的藍襯衫、西裝褲與運動鞋，在飲水台與小朋友合照後便離場。

柯文哲致詞時，還趁機宣導市府環保政策，強調台北市政府已禁用杯水、瓶裝水等一次性餐具，因此，活動現場準備了大型飲水機，希望民眾可以自行攜帶水壺裝取飲用水，而未來北市府主辦的活動，也將不再提供杯水及瓶裝水。