〈台北都會〉柯自誇最有誠信 議員齊轟

2018-07-01

〔記者蔡亞樺、蕭婷方、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲昨新書發表會，宣揚任內政績，他曾自誇是中華民國最有誠信的人，但北市藍綠議員抨擊柯講話反覆、不清不楚，推動政策毫無誠信可言，並嘲諷柯「人不要臉天下無敵」。

柯文哲新書《光榮城市》共分四章節，除行銷柯式style、市府「企業文化」，並再次宣傳一日雙塔。柯也趁機宣傳包括非營利幼兒園、取消敬老金後的老人政策、淘汰鉛管、還債多、台北世大運成績、市場改建、一二八○定期票等任內政策，自稱「不搞亮點，而是每天多做一點」。

顏聖冠︰自我感覺良好

柯文哲日前拜會前立法院長王金平，王金平對柯說，政治人物應該要有信用。民進黨台北市議員顏聖冠對此也十分認同，認為柯經常自我感覺良好，大家有這樣的質疑，表示事出有因，應該反省。

顏聖冠舉例，先前雙城論壇爆發講稿疑雲，牽扯到國安會，當時議員在議場質疑柯時，柯一直交代不清楚，大家是霧裡看花、覺得十分奇怪；還有議員要求恢復重陽敬老金，柯第一時間不說清楚，只會當下應付議員推說回頭研究，但最後也沒有要恢復。

簡舒培︰政策實踐一再跳票

民進黨台北市議員簡舒培表示，政策實踐也是政治人物誠信的一環，柯文哲上台宣示工程不追加預算，至今中正橋、市場改建等重大工程預算不斷增加；教育公共化政策至今也跳票，不僅使用短期現金補助，公共化速度還遠比新北、桃園慢；至於公宅四年兩萬戶也全未達標，諷柯文哲四處跳票。

徐弘庭︰人不要臉天下無敵

國民黨台北市議員徐弘庭說，柯上任先嗆大巨蛋案為弊案，後改口為五大案之一，但市府近期又核准大巨蛋施工圍籬延伸至人行道，不僅沒向市民說清楚原因，連處理時間表也端不出來，看不出核心價值為何。徐說，政策修改為人之常情，但柯常常一邊改變政策、一邊又說自己是高道德標準，只能說「人不要臉天下無敵」。

陳永德︰政策反覆立場不一

國民黨台北市議員陳永德酸柯，誠信是檢視人的基本道德標準，但柯文哲政策反覆，連兩岸立場的基本價值觀也很反覆。陳更舉例，柯常說政策要「滾動式調整」，但任何發言都仰賴民意、大數據，根本沒有一致立場，何來誠信。

市府︰政策守原則 兩岸立場不變

台北市政府發言人劉奕霆回應，市長施政均秉持專業、民意與價值，有些政策一開始沒有考量到所有的面向，才會逐步修正，但基本上並沒有背離這三個基本原則；至於兩岸的部分，市長的兩岸立場從頭到尾都沒有改變，沒有價值搖擺的問題。