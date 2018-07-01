〈台北都會〉劍潭青年活動中心續租8年 下任市長蓋不了社宅

2018-07-01

姚文智打算要將不當黨產收歸市有

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底選戰開打，民進黨定調首都選舉戰略主打政策，民進黨台北市長參選人姚文智昨舉辦問政說明會，批評柯沒有推動任何大型建設，蓋兩萬戶公宅速度慢又花大錢，當場拋出住宅政策，主張公有建築、公辦都更式的混居型社會住宅；姚更打算將國民黨不當黨產的劍潭青年活動中心收歸市有，改建為社會住宅，但柯文哲卻早在兩年前，即以專簽方式與救國團續約長達八年，導致下任市長根本無從處理。

市府降租續約救國團 遭議員揭發挨批

救國團長期以低價租用公有地惹議，民進黨台北市議員簡舒培等人去年踢爆此事時，柯原稱救國團租期到二○一五年底期滿就不續租，須拆屋還地；但二○一六年七月協調後，市府竟悄悄以專簽方式與救國團訂立新約，不僅未收回土地，還讓救國團續約八年至二○二四年，每月租金更從一百四十萬元降為一百三十六萬元。

台北市議員揭發此事時，柯文哲還聲稱是和救國團經過冗長談判的結果，八年後，建物產權全歸市府，「是一個和平解決的方案」。對此，姚文智也曾在臉書PO文砲轟柯市府賤租，此舉不僅增添不當黨產委員會的困擾，也等於幫國民黨解套、開後門，「柯市長，你還要如此蠻幹嗎？」

姚主張開發混居型社宅才是真省錢

姚文智昨與黨籍市議員王孝維舉辦問政說明會，姚指柯文哲炫耀三年半還債五二○億元，但這是因為房屋稅、地價稅超收，且市長應運用人民納稅錢做更多建設，柯任內無任何重大建設，還宣稱自己很會省錢。

姚舉例，柯喊出興建兩萬戶社會住宅，竟然要花九九六億元，不僅花錢、還要花時間找土地，建設速度慢，因此他提出運用公有建築、公辦都更開發混居型社會住宅，只要十分之一經費，這才叫省錢。

姚文智還說，柯文哲當選前表示要收回劍潭活動中心，選後卻賤租，他主張將類似的不當黨產收歸市有、改為社會住宅，既快速省錢又符合公平正義；省下的錢可做為捷運環狀線、民生汐止線的經費，解決內湖交通問題，讓內湖翻身、北市省錢。

市府︰待劍潭中心約滿後變更使用

對此，北市工務局、都市發展局皆表示，劍潭活動中心租給救國團到二○二四年到期，在租約到期前若要收回，「就需要跟救國團談、會比較麻煩」，只要等租約到期，可透過都市計畫變更使用目的，就看到時候市府的住宅政策規劃，想蓋社會住宅或公宅，循程序變更就可以。