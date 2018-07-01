〈台北都會〉連嗨30天 新月水道節開園

2018-07-01

〔記者葉冠妤／新北報導〕一三五公尺自行車道變身滑水道的「新月水道節」開園囉！有超Ｑ的飛天咕溜象趴在滑水道上，張開大大耳朵跟大家打招呼，還有胖綠蛙生態迷宮、小翠鳥水上遊戲池、鴨鴨陪你玩趣味挑戰池等八項水陸設施，周邊更有特色餐車與異國街邊美食，活動將為期卅天。

135公尺新月橋自行車道 變身滑水道

新北市市長朱立倫表示，將新月橋自行車牽引道設置成大型滑水道，是新北市的創舉，民眾不用去遊樂園，就能體驗滑水道樂趣；尤其最近天氣炎熱，不管是在滑水道或戲水區玩樂，都清涼舒暢。

為期卅天的新月水道節，今年最大亮點是趴在滑水道上的飛天咕溜象，萌Ｑ造型一亮相，就成為新月橋新莊端的新地標，吸引民眾爭相拍照。

噴水大烏魚與軌道推車體驗 免報名

除超刺激的大型滑水道、挑戰水池等水上設施需事先報名，現場更設有陸上大烏魚噴水與軌道推車，民眾不需報名就可以體驗。周邊更設有特色餐車與巷弄美食，民眾可以一邊玩水、一邊享受美味，週末假日更推出音樂表演與手作浪漫星空瓶、印製夏日明信片、馬賽克拼貼杯墊等活動。

新北市高灘地管理工程處提醒民眾，每天入園人數眾多，附近停車位有限，請民眾多利用大眾運輸工具。新月水道節一律採網路報名，且規定玩水時需全程穿著泳裝，每日下午三點、五點及晚上七點三個場次，每場次開放六百人入場體驗九十分鐘，歡迎民眾把握機會。