〈台北都會〉銀髮族繳回駕照 新北比率不到1成

2018-07-01

〔記者翁聿煌、吳仁捷／新北報導〕台灣進入高齡化社會，由於年長者對於緊急狀況的應變能力容易隨著年齡增加而遞減，政府從去年七月起推動七十五歲以上的銀髮族繳回汽機車駕照，但許多阿公、阿嬤仍生龍活虎，喜歡騎機車、開車趴趴走，繳回駕照的成效不佳，以新北市機車業務量最大的板橋監理站為例，轄內七十五歲以上的駕駛人約有四千人，其中主動繳回駕照僅約二百人，比率僅○．五成。

根據交通部公布的二○一七年A1類汽機車（交通事故後廿四小時內死亡）的全國數據，十八歲至廿九歲是每十萬人約八．○八件，七十歲以上民眾是每十萬人達到九．三七件，顯示高齡長者在交通事故中發生身故的比率已經超過年輕人；再依新北市警察局交通大隊統計，新北市二○一七年的A1類死亡人數為一一○人，其中十八歲到廿九歲的死亡人數十五人，七十歲以上也有九人。

中央政策推行1年 效果有限

公路總局台北區監理所板橋監理站站長王梅香指出，年長者對於緊急狀況的應變能力容易隨著年齡增加而遞減，政府從去年七月起要求年滿七十五歲的民眾，到各地監理站體檢並更換汽、機車駕照，最好能主動繳回駕照，後來在民意要求下，又放寬三年的緩衝期。

她表示，這項政策沒有強制性，由各地監理機關加強宣導，鼓勵高齡民眾接受體檢、換照並主動繳回駕照，監理站人員經常到老人家聚集的場合宣導，但效果差強人意，新北市共有樹林、板橋及蘆洲三個監理所、站，三個的成效都差不多。

王梅香說，以板橋監理站為例，轄內包括板橋、深坑、石碇、坪林、林口、永和與中和七個行政區，約四千位長者達到年滿七十五歲的換照年齡，經宣導後已有兩千人接受體檢和認知功能檢測，體檢不過的原因主要是視力不及格，認知測驗是了解老人家是否有失憶等狀況，但願意主動繳回駕照者僅約二百人。

長輩多不服老 或怕「少了雙腳」

監理站人員表示，許多長輩覺得體力、精神狀況尚可，仍有能力騎車或開車，只是在住家附近接送孫子上下課或買菜購物等短程代步之用，擔心繳回駕照後就「少了雙腳」而交通不便；也有長輩覺得駕照有紀念意義或懶得繳回，寧可留在身邊。

七十五歲的劉先生已通過換照檢測，他說身體狀況良好，開車沒問題，但騎機車比較危險，所以只願意繳回機車駕照；七十五歲的李先生由太太陪同前來換照，李太太說，出遊還是有汽車比較方便，丈夫仍耳聰目明，不擔心；李姓阿嬤換新機車駕照，她說騎機車已卅多年，到市場買菜、接送孫子都需騎機車，小心騎車就好。