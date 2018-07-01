〈北部〉實驗教育爭議 陳金德：法令不夠開放

2018-07-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣公辦民營人文國中小學爆發收費爭議，慈心華德福有校舍不足問題；宜蘭縣代理縣長陳金德認為，中央實驗三法不夠開放，是造成爭議主因，去年雖曾修法，但腳步可以跨得更大，放寬限制；宜縣實驗學校人文與華德福都說，未來修法應給予更多彈性，許多教學限制才能解套。

宜蘭縣民國九十年制定「宜蘭縣屬各級學校委託私人辦理自治條例」，教育部一○三年才完成「實驗三法」，宜縣早了十三年，先後也成立華德福與人文兩所公辦民營學校，辦學頗獲好評。

然而，人文國中小學爆發收費爭議，家長指控學校收費未進校庫，縣府調查認為疑有違規；華德福也傳出高中部便宜行事，未經申請竟私刻關防章涉嫌偽造文書；另，華德福校舍不足，最近傳出縣府要停辦興中國中，將教室挪給華德福使用，也引爆風波。

人文校長馬駿良說，實驗教育課程多元，學校辦理行動學習課程，經費龐大，光靠政府預算根本不夠，若透過代收代辦方式收費，行政程序冗長，不符合學校需求，才會透過家長捐款進入基金會，所有款項都用在教學，禁得起考驗。

華德福校長郭朝清指出，私刻關防章是因學校相關人員不懂法令，尊重司法調查，至於收費問題，實驗學校科目預算跟一般學校相同，但課程結構完全不一樣，辦學常會遇到政府沒辦法提供預算資源，必須修法給予彈性，讓相關收費限制解套，這還有努力空間。

「教育部修法腳步可以再跨大一點！」陳金德認為，現行實驗教育受限於制度不夠開放，學校可能遇到觸法問題，法令應再鬆綁，實驗教育才能更好推廣，去年雖修過法，但對學生數、實驗教育審議會委員數等仍有限制，這些框架應該拿掉。

縣府教育處表示，人文收費爭議，縣府已派會計人員駐校釐清，華德福私刻關防章，全案由司法偵辦中，縣府之前要停辦興中國中，但已暫緩。