〈北部〉宜蘭華德福小一減班 家長怨沒配套

2018-07-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣慈心華德福實驗高中，因校舍不足，下學年小一新生班級數從四班減至三班；部分家長抱怨，他們家有兩個孩子，一個已在華德福，另一個今年要入學，卻因減班被迫念體制內學校，影響受教權，學校家長的孩子應有優先入學權益。學校指出，依規定，只能依設籍排序入學，校舍問題解決才會開第四班。

華德福於冬山設校，以一至十二年級一貫課程，每年級僅規劃兩班，校舍空間以廿四班作規模；因教學活潑，辦學受到肯定，不只宜縣，許多外縣市家長遷籍至冬山讓孩子入學，因此不斷擴班，總班級數已達三十三班，高中部被迫向蘇澳國中借教室使用。

為解決硬體設施不足，縣府與學校提出「總量管制」，一至九年級總班級數要控制在卅二班以內；學校下個學年度（一○七年八月）招生已結束，確定小一新生減一班。

王姓家長抱怨入學標準不公平，她大兒子已在華德福就讀，二兒子卻進不去，兩個孩子要讀完全不同的教育體制，她不知怎麼教孩子？孩子也會很奇怪，今年招生結束，有三分之一無法入學的孩子，父母是華德福家長，希望學校提出配套，讓哥哥姊姊已在校就讀的孩子，能有優先入學權益。

華德福經營團隊人智學教育基金會執行長林詩閔說，能理解家長心情，但學校教室空間不足，為維護學生受教品質才減班，還是希望縣府幫忙解決校舍問題，受限法規並考量公平性，只能依設籍順序入學，沒辦法提出配套。