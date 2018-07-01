〈北部〉阿美族藝術家優席夫畫作彩繪 「洄瀾之心」首航

2018-07-01

普悠瑪觀光列車

〔記者王錦義／花蓮報導〕由花蓮觀光業者出資包車的台鐵普悠瑪火車「洄瀾之心」，昨首航滿載遊客抵達花蓮，列車外表是阿美族藝術家優席夫的畫作，阿美族少女、婦女及族人傳統穿著服飾開懷大笑的畫面，讓遊客看了心情就好起來！洄瀾之心普悠瑪列車即起每天來回奔馳北迴線，為花蓮觀光增色。

車票住宿套裝行程

花蓮縣立委蕭美琴說，在眾人努力下協調了近兩年，終於促成這個加開的觀光專列，「車票+酒店」套裝行程讓國內外觀光客可提前預約一年內車票，讓遊客能提早規劃行程、旅行社的不確定性降低也較有意願行銷花蓮行程。其次，購票一定要搭配在花蓮住宿，增加住宿誘因。

蕭美琴說，列車外觀為阿美族旅法藝術家優席夫畫作授權彩繪，內部結合花蓮伴手禮業者的試吃和訂購服務、特色本土季節香水、原民表演和音樂，有別於一般台鐵火車的體驗和服務，希望能達到觀光客與返鄉民眾分流，呈現花蓮觀光的多元特色，加深旅客對花蓮旅行美好的印象。

即起一年天天發車

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，「美好的花蓮之旅從一上車就開始」，聯合公會旗下一百五十五家合法旅館及旅行業者一起包裝花蓮旅遊行程，為花蓮觀光業開創新商機，每天包下一列普悠瑪號列車往返花蓮，每列車座位數為三百七十二個。將於六月三十日起為期一年，每天上午八點五十七分由台北車站發車直達花蓮；下午五點三十分花蓮站發車直返台北，中間不停靠其他站點，讓遊花蓮的旅客更便捷；遊客須透過國內各大旅行社、花蓮各大飯店或合法民宿購買住宿加車票的套餐服務，無法在台鐵購票網站單獨購票。

花蓮縣政府特別安排原住民迎賓舞在花蓮站月台迎接首批遊客，觀光處長彭偉族說，洄瀾之心創下多個首例，勇於創新、突破的作法，希望提昇花蓮觀光產業的整體品質，也為花蓮觀光注入一劑強心針，而隨著暑假開始，花蓮準備了一連串的活動，有鯉魚潭水舞、原住民聯合豐年祭、知卡宣水樂園、夏戀嘉年華演唱會等等，希望民眾能在花蓮度過一個美好的假期。