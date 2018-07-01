〈北部〉垃圾車氣爆災戶 蘇澳公所發3600元慰問金

2018-07-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮公所清潔隊垃圾車，前晚在昆明路清運垃圾時發生氣爆，造成三人受傷，十四住戶窗戶玻璃碎裂；蘇澳鎮公所昨派員協助受災戶恢復家園，並向受災戶發放每戶三千六百元慰問金，後住家整修費用以及傷者慰問金，公所表示，待調查單位釐清責任後，再決定如何處置。

3名傷者2返家 1人仍住院

蘇澳鎮昆明路前晚七點多，垃圾車驚天一爆，現場一片狼藉。除住戶家裡凌亂、窗戶玻璃碎裂，自來水管線也爆裂，水源不斷外洩；三名傷者除倒垃圾的張姓油漆工還在住院，其他兩人已返家。鎮公所昨派員協助民眾整理家園，並委託專業廠商到場協助，就門、窗、天花板等物品損害修復勘查與估價，希望於最短時間和民眾取得共識，加快協助民眾恢復正常生活。

先行動後行政 公所協助災民

蘇澳鎮公所指出，公所決定採「先行動、後行政」原則，由公所調查十四戶受災戶意願，配合民眾需求，在最短時間完成修復、補貼或鑑定等方案，供民眾參酌辦理，目前還在協調溝通。

蘇澳鎮長陳金麟昨天下午在永春里長張盛國及社會課長李輝文等人陪同下，再度前往氣爆現場慰問受災戶，發放每戶慰問金三千六百元。陳金麟要求調查鑑定單位，儘速完成這起事故調查報告，盡快還原爆炸原因與真相，釐清相關疑點及法律責任，給社會大眾明確交代。

環局宜市援車 垃圾收運照常

鎮公所也與宜蘭縣環保局協調，調度支援垃圾車一輛，協助日常垃圾清運；宜蘭市公所也支援一輛垃圾清運車，蘇澳鎮垃圾收運工作不受影響。鎮公所再次呼籲，民眾一定要遵守垃圾分類規定，以免造成清潔隊員及其他無辜民眾生命傷亡和財產損失；鎮公所也會加強破袋稽查，若未依規定清理分類垃圾，一定從嚴究責，絕不姑息寬貸。