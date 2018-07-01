〈北部〉《5年未整治》通灣大排長滿植披 民憂淹水

2018-07-01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮通灣里通灣大排，是當地重要排水系統，且緊鄰通霄漁港出海口。但居民反映，通灣大排長年未整治，目前長滿植披，不只無法排水，積水不退已成為死水，擔心強降雨導致圳排滿溢、水淹附近道路。

苗栗縣政府水利處水利科指出，曾向經濟部水利署提報「流域綜合計畫」便於治理，不過水利署認為通霄鎮西濱快速道路南通灣段至白沙屯段工程，已施作排水系統，對通灣大排排水流向產生變化，要求縣府重提，目前正重新研擬計畫中，民眾擔憂的疏濬功能，將安排會勘。

長滿植物 不見2.5公里長圳排

「通灣大排長滿植物，放眼一片綠色，根本看不到圳排水！」通霄鎮通灣里長黃進生指出，通灣大排治理問題，反映約五年，遲遲未獲正面回應，每逢雨季就讓人憂心。通灣大排長約二點五公里，呈南北向，至通霄漁港出海，具排水、洩洪功能。

黃進生表示，居民多利用通灣大排旁的漁港路進出，以南通灣的人口計算，就有一千五百人，他擔心一旦發生強降雨，大排無法宣洩而滿溢，恐造成水漫漁港路，且之前附近曾發生積水讓農田變水池，也讓農民憂心。

除通灣大排，通霄、苑裡鎮等靠海地勢較低窪區域的排水系統改善，因牽涉單位廣，行政作業繁複，造成民怨，像苑裡鎮一二一縣道德喜橋南側路段遇雨易淹，縣府獲經費欲改善，但因地下埋設管線單位太多，且工程經費不高，廠商興趣缺缺，九度流標。

另，水利處曾在靠近出海口處要施作排水工程，也因水底作業難度大，雖盡力邀標，仍無廠商投標。此外，土地權責機關也是問題之一，例如苑裡鎮世界路中正里十二鄰路段多次淹水，路段屬於縣府養護，但土地在都市計畫區內，最後由鎮公所負責。