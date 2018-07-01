〈北部〉竹縣農地違章亂象 公權力遭質疑

2018-07-01

記者廖雪茹／專題報導

違章工廠挨罰、移送 依舊存在

新竹縣竹北市等鄉鎮市的農地，近年違章工廠、倉庫或店面越蓋越多，縣府雖依「區域計畫法」裁罰六到卅萬元罰鍰，連續處分兩次並移送新竹地檢署，但仍繼續存在，公權力受到質疑。

縣府表示，許多違章工廠位在特定農業區，輔導就地合法化困難度高，被處分的業者僅少數遷廠、自行拆除，縣府會持續列管，連續開罰，並鼓勵業者遷到合法工業區。

竹北市豆子埔旁的新溪街、環北路一帶，遭檢舉近兩、三年來冒出多棟鐵皮屋違建，分租給業者，廢污水多排放到鄰近的水利溝渠，可能污染灌溉用水，造成農地永難復耕，影響環境甚大。亂象至今仍在，民眾質疑政府為何不斷水、斷電、強制拆除，展現公權力？

非中央優先處置對象 未斷水電

縣府地政處統計，查報違法使用農地的違章工廠，二○一六年至今處分六十六件，其中廿六件移送地檢署；經處分後，已拆除三件，拆除中的有三件。其中，竹北市溪州一帶違章工廠或倉庫，共處分十四件，四件移送新竹地檢署，其餘改正期限到今年四月底，經複查未改正者，第二次罰鍰後移送地檢署偵辦。

依相關規定，主管機關得命業者限期變更使用、停止使用或拆除地上物恢復原狀；不遵從者，得按次處罰，並停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀的措施。

不過，縣府工務處表示，由於新竹縣境內農地違章工廠，未列入中央優先處置名單內，非屬高污染或是會對公安產生危險性，加上受預算限制，尚未執行斷水、斷電或強制拆除。

想合法卻卡路寬 業者盼能輔導

被縣府列管的業者也有話要說，一家從事出口貿易的業者，依規定申請將農牧用地變更合法使用，經濟部、農委會已審核同意，卻卡在臨路寬度不足而無法過關。

此外，多家業者也抱怨，廠房視規模大小需數十坪至數百坪不等，但工業區地價高，土地成本太高，一般中小企業根本負擔不起，希望政府提出具體可行的輔導政策。