〈北部〉石門水庫熱氣球 吸客22萬人次

2018-07-01

〔記者許倬勛／大溪報導〕第三屆桃園石門水庫熱氣球嘉年華從上月十九日在石門水庫南苑登場至今，已吸引廿二萬人次參與，市府觀光旅遊局表示，今天是熱氣球嘉年華最後一天，民眾要把握機會乘坐熱氣球鳥瞰水庫美景，結束後也開放民眾進入熱氣球管制區，一起進行熱氣球收球、親手觸摸球皮，感受熱氣球的餘溫。

今年熱氣球嘉年華主打浪漫牌，造型熱氣球色彩繽紛，還有愛心鳥造型熱氣球及飛行船在空中飄揚，夜晚更有光雕雷射搭配噴火秀點亮整片夜空，讓民眾大讚「太好玩了，明年還要來」。