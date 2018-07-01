〈北部〉住1甲子老宅變違建？ 平鎮高幼路居民無奈

2018-07-01

都計法實施後劃定農業區

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區高幼路有廿戶居民近日都收到市府函文，通知高幼路周圍為都市計畫農業區，農地上不可興建房屋（見下圖，記者許倬勛攝），居民無奈地說，房子住了一輩子、多是存在數十年的老屋，一封信就宣告變違章建築，擔心房子被政府罰款或強拆；市府都發展局解釋，只要住戶提出舉證，說明建物在一九七九年「都市計畫法」實施前就存在，可免於罰則。

居民說，早在國民政府來台前，就有人在此耕種、居住，迄今逾六十年，如今卻被劃定為都市計畫農業區，農地上不可有建物存在，否則違反土地使用分區，「我們世世代代都居住在這裡，教人情何以堪」。

都發局都市行政科長郭建志指出，高幼路在一九七九年被劃定為都市計畫農業區，依法規不得興建居住用房屋，建造農舍也須按比例設置農業設施。

市府：可舉證 多會從寬認定

他說，民眾可舉證證明房屋在相關法規實施前就存在，經判定後可免於罰則，一般而言會從寬認定，如擅自興建、改建，經建築管理處認定為違建，可處六至卅萬元罰款。

市議員楊家俍建議，民眾可向農委會林務局申請航照圖自保，證明現居地房屋於都市計畫法實施前就存在，並向地政所提出建築物保存登記，以住宅用途申請就地合法。