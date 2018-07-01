〈北部〉桃園司法園區移審通道 「檢」愛地道「院」鍾情空廊

2018-07-01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕新建中的桃園地方法院辦公大樓，與已完工啟用的桃園地方檢察署毗鄰，檢方企盼兩棟大樓間能闢建一條位於地下二樓的「移審通道」，以確保押解人犯不會發生脫逃等狀況，桃園地院雖不反對，但希望在不影響啟用期程前提下，與檢方商議改以「天空廊道」等其他可行替代方案。

降低人犯脫逃風險 檢積極洽談

桃園地檢署與桃園地院因辦公空間不足，都遷往中路重劃區司法園區內，其中桃檢辦公大樓於二○一一年動工，去年完工啟用，桃園地院辦公大樓進度較為緩慢，二○一四年六月動工，預計二○二○年初才能完工。

桃檢人員表示，桃檢辦公大樓動工前，檢方就與地院洽談闢建「移審通道」，希望兩棟辦公大樓的地下二樓法警室間，能設置一條長約一百公尺的通道，方便押解人犯往返檢、院等移審相關作業，但遲未取得共識。

檢方認為，兩棟辦公大樓間設置「移審通道」，可確保人犯戒護過程不易發生脫逃、避免人犯曝光，公訴檢察官前往法院開庭安全也受到保障，院檢雙方卷證往來更方便，「移審通道」設置有其必要性；若無，人犯須由法警押解上警備車，車行兩分鐘抵達桃園地院地下室，押解過程還得上、下車，徒增風險。

地院擔心延誤新大樓啟用期程

桃園地院庭長蕭世昌表示，當初因桃檢與地院辦公大樓動工時間不同，致對設置「移審通道」遲遲無法達成共識，如今又因桃園地院舊有辦公廳舍空間不足，亟待新大樓啟用以解決窘境，難以接受變更設計、於地下二樓設置「移審通道」的要求，擔心辦公大樓啟用時間會一再延後。

蕭世昌說，地院會持續與桃檢溝通，尋找設置移審通道的替代方案，例如闢建連接兩棟大樓的空中廊道等，既能改善以警備車押解人犯的傳統方式，也有降低人犯脫逃風險的優點。