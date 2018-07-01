〈中部〉156個汽車格 大益停車場9月完工

2018-07-01

〔記者黃鐘山／台中報導〕西區大益停車場為二層鋼構式臨時建築，僅能提供七十八個汽車格，且不符現有建築技術規範，市府編列一．五億元重建，昨天舉行上樑典禮。市長林佳龍說，擴建後汽車格增加至一百五十六個，預計九月完工，十一月啟用。

市府交通局長王義川說，大益停車場鄰近向上市場及麻園頭溪綠帶，為人潮高密度聚集區域，但地上二層的鋼構式臨時建築已超過建築法原核准使用期限，如依現行法規檢討，改善成本約需七百萬元，且停車格將從現有七十八格銳減至卅三格，明顯無效益。

因此，市府編列一．五億元經費，去年八月進行重建工程，以質量提升為主軸進行設計，規劃地下二層、地上六層匝道自走式立體停車場，將提供民眾約一百五十六個汽車格，較原有七十八格增加一倍，大幅提高供給效能。

市府昨舉行大益停車場上樑典禮，林佳龍、王義川、立委黃國書、市議員江肇國、西區區長陳麗珠及多位地方里長均出席。

林佳龍表示，大益停車場擴建後，將有一百五十六個汽車格，預計九月完工，十一月啟用，相信啟用後可以大幅紓解地方停車壓力，並與鄰近的麻園頭溪綠帶共同帶動周邊商圈發展、提升地方居民生活品質。

林佳龍強調，市府為解決市民停車問題，成立專案小組制定停車場政策，近四年增加九萬多個汽機車停車格，新闢廿二處公有路外停車場；行政院前瞻基礎建設計畫中，市府八件興闢立體停車場工程也全數通過，中央補助十．二二億元，相信可大幅紓解停車壓力。