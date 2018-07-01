〈中部〉實驗教育園區 明年九月招生

2018-07-01

〔記者張軒哲／台中報導〕市府教育局輔導多所學校及教育機構實施實驗教育，更規劃整建東勢高工舊校區，打造實驗教育複合式園區，將招收幼兒園至高中學生，市長林佳龍昨前往參加實驗教育複合式園區成果展暨社區藝文活動，預計明年九月招生。林佳龍隨後轉往外埔綠能生態園區視察整建工程，目前進度近七成，預計九月試營運。

林佳龍表示，市府為籌設實驗教育複合式園區，除了在硬體規劃上逐步辦理園區校舍的新建，同時辦理公辦民營學校團隊的徵選，籌辦至今，園區已完成第一期工程實驗教育多功能中心的整修，並開放給社區民眾使用，第二期工程也將在下半年展開，學校經營團隊預估將於九月誕生，教育局全面積極投入，期待公辦民營實驗教育學校順利於明年度新的學年開始招生。

外埔綠能生態園區 九月試營運

市府將原本令地方嫌惡的外埔堆肥場活化再利用，打造成全國首創的綠能生態園區，花博期間以及展期結束後的花卉殘渣、稻稈等農業資材，也將回收進行「氣化發電」，落實「垃圾變黃金」理念，預計九月試營運，將成為循環經濟的示範區及中小學的環境教育場域，未來將提升周邊交通及相關建設。

環保局長白智榮表示，外埔綠能生態園區將廚餘及稻稈等有機物回收轉化成生質能源，推動綠能發電，每年發電量約三三七七萬度，約提供九六七○家戶一年的用電量。