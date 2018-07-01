〈中部〉中國附醫誤接自來水洗腎 衛局︰若有疏失依法查處

2018-07-01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院加護病房被踢爆今年二月就發生洗腎誤用自來水，院方經本報獨家揭露後僅坦承有異常事件，但不願對外說明，不過，昨天衛生局前往中國附醫查出的確曾接錯管用自來水洗腎，一病人受到波及。讓院外病人及家屬議論紛紛，直呼「很扯！」「醫學中心還這麼危險！」

衛生局﹕一病人受波及

衛生局昨前往查出一名病人受到波及，將進一步調查追蹤病情，或者是否有更多人受害，也將全面清查洗腎軟硬體，一旦確認有醫療管理明顯疏失，將依法查處。

中國附醫的腦中風暨神經重症加護病房，因為沒有RO逆滲透水的管路，因此使用可移動式ICU洗腎用純水機，洗腎時必須將純水機接上自來水管，經過濾後，再接到洗腎機，衛生局查出當天執行洗腎業務的一名護理師，將洗腎機接自來水管洗腎，並完成病人洗腎。

直到加護病房護理師接班盤點發現該床病人洗腎，卻沒有純水機，才發現洗腎誤接自來水管。衛生局指出，該患者是重症病患，因敗血症必須洗腎，院方發現洗腎錯用自來水後進行監控，未發現因此病情惡化，後來已轉回原來病房。

衛生局醫事管理科長黃敏慧表示，稽查發現該院在事後已將水槽下的自來水出口接頭從母頭改成公頭，改成洗腎管線無法直接接管，並貼上嚴禁接洗腎機標示，雖然醫院強調僅波及一名病人且未造成影響，仍會進一步追查，如有醫療疏失，將依「醫療法」查處，一旦造成病患傷亡者，最高可開罰五十萬元，情節嚴重甚至會給予停業或廢照處分。

院方︰病人未受傷害 已改善

中國附醫昨天僅發表簡短聲明，不願對外說明，指神經加護病房今年二月發生一起移動式逆滲透水處理異常事件，當下已立即針對此事件進行檢討改善，並完成病人安全通報，而後續密集追蹤病情，未有病人因此事件而產生傷害。