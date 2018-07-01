〈中部〉捷運綠線18站 站名出爐

2018-07-01

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運綠線今年試運轉，預計二○二○年全線通車，市府昨天公布全線十八個車站正式名稱，交通局長王義川說，車站命名以既有軌道轉乘站、在地地標、實際路口名稱為原則，讓搭車民眾好記兼顧在地識別性，提升搭乘友善度。

命名結合地方辨識性、地標及歷史意義

王義川說，捷運綠線北起北屯區松竹路，經北屯路、文心路、文心南路、建國北路至高鐵台中站，全長約十六．七一公里，設有十八座車站，編號由G0至G17站，中間G4、G13及G17站分別與台鐵松竹站、大慶站、新烏日站及台中高鐵站相互轉乘。

由於車站站名必須具備地方辨識性或歷史意義，才能讓民眾清楚知道搭到哪一站或在哪一站下車，因此捷運綠線車站命名，便以既有軌道轉乘站、在地耳熟能詳的地標、實際路口名稱等分類方式為原則，使站名結合地方辨識性、區域地標及歷史意義。

共站則與台鐵已命名的站名同名

像是使用市政府、九德、九張犁、文華高中等大家耳熟能詳的地名；若車站周邊無較明顯地標，則以呈現實際位置的路口名稱來命名，例如崇德文心站；如果捷運車站與台鐵共站，則與台鐵已命名的站名同名，例如松竹、大慶、台中高鐵站，避免民眾混淆。

至於當地舊地名或俗稱地名，也能在車站內外指標上呈現，讓旅客可以清楚了解在地地名，賦予該車站歷史意義，最主要是希望民眾對於站名都能清楚知道該站在哪裡。

王義川表示，G0站為電聯車的出發站點，位在台中規模最大的軌道維修廠北屯機廠內，因而命名「北屯總站」。G3站位在松竹路與舊社巷交叉路口附近，結合當地舊地名，命名為「舊社站」。G5站鄰近四維國小，命名「四維國小站」。G10站鄰近水安公園及水安宮，取名「水安站」。