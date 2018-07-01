〈中部〉彰化育兒津貼 中央地方一起來

2018-07-01

第一階段2歲以下中央買單

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長魏明谷「三三三育兒津貼生育補助」政策一波三折，但中央終於定案，今年八月一日起補助育兒津貼。縣府社會處長黃淑娟說，中央首年發放給二歲以下，第二年才擴及四歲以下，彰化縣現階段照顧對象三歲以下中低收入戶，因此，今年八月一日到明年七月卅一日，滿二歲到三歲中低收入戶幼兒每月三○○○元補助照舊，明年八月一日將由中央接手。

「三三三育兒津貼補助」為每胎新生兒補助三萬元、每月補助三○○○元育兒津貼到三歲，每年花費十億多元，縣府實施一年財源吃緊，第二年起有「排富」，只補助中低收入戶，不過，仍維持每胎三萬元補助。但引起不少人反彈，認為魏明谷「跳票」！

2至3歲中低收戶縣府補助

黃淑娟說，目前中央政策分二階段上路，今年八月一日先照顧○歲到二歲，明年八月一日擴及二歲到四歲，照顧對象是所得稅率廿％以下一般戶，而彰化縣目前照顧對象是○歲到三歲的中低收入戶。

一年後縣府退場 由中央接手

換言之，今年八月一日起，彰化縣育兒津貼發放對象擴及○歲到二歲的一般戶，而滿二歲到三歲中低收入戶每月三○○○元繼續發放到明年七月卅一日，一年後退場，改由中央第二階段擴及照顧滿二歲到四歲幼兒政策接棒。

黃淑娟指出，縣內育兒津貼八月一日起恢復發放○歲到二歲幼兒，經費中央吸收，滿二歲到三歲的中低收入戶仍由縣付自編預算支應，省下○歲到二歲中低收入戶育兒津貼約三○○○多萬元經費。