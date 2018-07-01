〈中部〉驚艷草屯奇蹟 總統讚洪國浩魔術師

2018-07-01

禁葬閒置公墓變植物公園

〔記者佟振國／南投報導〕總統蔡英文昨視察南投縣草屯鎮地方建設，肯定鎮長洪國浩將原本禁葬閒置的公墓，透過景觀再造變成美麗的植物公園，鎮長八年更讓鎮庫從負債一．八億變成盈餘五億多，施政績效堪稱「神奇魔術師」；洪國浩也向總統爭取中興新村活化計畫，蔡英文則強調中央國發會已籌組中興新村活化專案辦公室將要進駐，相信在中央、地方全力推動下，中興新村的未來可以期待。

蔡英文昨視察草屯鎮植物公園景觀再造成效，鎮長洪國浩簡報植物公園原是鎮內最大的第二公墓，面積廿餘公頃，已禁葬廿年卻長期閒置，並遭人傾倒廢棄物，更顯陰森雜亂，公所自二○一一年分年分期爭取補助經費及自籌配合款改善，遷葬無主墳墓三九二門，陸續開闢近七公頃綠地公園及生態滯洪池，成為鄰近居民休閒活動及學校、機關舉辦活動的好場所，目前持續興建共融式兒童樂園。

洪國浩強調，植物公園位於台十四線中潭公路旁，鄰近草屯分局、台灣工藝研究發展中心，當地更有幼兒園到大學完整的學區，植物公園的誕生，成為周邊居民、學生運動休閒好去處，更帶動周邊房價與繁榮。

鎮庫負債1.8億變盈餘5億多

蔡英文認為植物公園環境優美，很難想像前身是公墓，更舉辦「墓仔埔露營」，成全國創舉，尤其八年前洪國浩以南投水利會長競選草屯鎮長，僅以十九票險勝，爭取連任則獲得逾七成選票支持，足以證明鎮民對他的肯定，更將公所從負債一億八千萬變成盈餘五億多，堪稱是「神奇魔術師」，今年底洪國浩將代表民進黨參選南投縣長，蔡英文特別致贈有南投縣地圖的橫盤，祝他旗開得勝，以草屯經驗帶領南投繼續前進。

政見活化中興新村 中央相挺

針對洪國浩提出南投中興新村活化再造，宿舍轉型為只租不賣的青年社會住宅，並發展中部地區青創、文創、農創的創新基地，讓青年願意續留南投，蔡英文也表示肯定，強調目前中央國發會已籌組中興新村活化專案辦公室將要進駐，相信在中央、地方全力推動下，中興新村的未來是可以期待的。