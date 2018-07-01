〈中部〉麥寮打造農漁貨櫃市集 10月開賣

2018-07-01

12特色賣場 主打新鮮優質

〔記者詹士弘／雲林報導〕麥寮鄉公所斥資一千萬元，在自強路社教園區對面空地打造雲林首座農漁貨櫃市集，將擁有十二個特色貨櫃賣場，未來民眾到麥寮除了欣賞風景，還可到貨櫃市集買到在地新鮮農漁產品，預計十月可以對外營業。

麥寮鄉長許忠富表示，「噢麥樂貨櫃市集」鄰近拱範宮第一停車場、鎮南宮及夜市，位在人車匯流之處，對面就是自強路社教園區，未來民眾到社教園區賞風景後，可來買麥寮在地農特產品，希望吸引更多遊客前來消費，打響麥寮優質農漁產品的知名度。

許忠富說，貨櫃市集主打「麥風景、麥美味、麥新鮮」的農漁特產品，搭配合六輕及麥寮樂活生活圈計畫，讓遊客可享用無毒的農漁產品。

雲林縣副縣長丁彥哲表則示，麥寮過去是風頭水尾，人民刻苦耐勞，會種、養農漁產品，就是不會賣，所以需要交易平台好將商品賣出去，麥寮在將美生菜賣到日本後，又跨出一大步，打造貨櫃市集，行銷麥寮農特產。

高雄科技大學水圈學院院長黃榮富表示，與台塑企業合作投入麥寮水產養殖輔導，漁民所養殖的漁貨除有產銷履歷外，也用益生菌取代投藥，經過SGS檢驗，價格又與一般水產一樣，相信可以贏得遊客的心。

麥寮貨櫃市集昨天動土，將設置十二個貨櫃商店，依商品性質打造出不同裝飾風格，希望成為麥寮新亮點，預計十月前可以完工啟用，期間也會進行招商，歡迎在地優質農漁業產品加入販售行列。