〈中部〉長照就醫接送 嘉市今增4車上路

2018-07-01

中風復健、輪椅老人、失智長者等可申請

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府推動長期照顧2.0政策，提供二十二項長照服務方案，交通接送服務方面，新增陽明醫院體系的嘉市陽明健康促進會承辦四輛長照福祉車，今起上路讓行動不便、有就醫需求民眾，花費不超過六十三元，就可搭乘空間舒適、有行動網路（WIFI）等配備的車輛往返醫療院所。

嘉義市長涂醒哲昨說，嘉市不只醫療資源豐富，也將衛生福利部規範長照服務方案從十七增加到二十二項，不過，最好的長照就是不要長照或延後長照，需要長照時提升量能，今起發車的陽明長照福祉車是最佳印證。

「要做就做到最好。」陽明醫院院長謝景祥表示，政府補助一年租金僅十九萬元，然而國產車一年租金就要二十五萬元，考量福斯汽車空間更大、更舒適，選租福斯汽車。

謝說，長照福祉車與專門服務身心障礙人士的復康巴士不同，如剛開完刀而需要拿拐杖的阿嬤，或需要復健的中風患者都是服務對象，因為資源有限，申請使用者要先經嘉市長期照顧管理中心家庭訪視，連同居家環境、家庭支持系統等面向，評估通過申請與否。

市府社會處長張元厚表示，有需求民眾可至陽明醫院、長照中心登記，中心派員家庭訪視評估，合乎長照需求等級第四級以上，如坐輪椅、六十五歲以上老人、五十歲以上失智症者、五十五到六十四歲原住民等，每個月最高補助來回八趟費用。

每月補助8趟 最多自付63元 低收戶免費

至於低收入戶、中低收入戶月領七千四百六十三元津貼者免費，中低收入戶月領三千七百三十一元津貼者補助九成、自付約二十一元，一般民眾政府補助七成、自付約六十三元，服務範圍嘉義市區，市區之外另計費。

張說，以往嘉市長照交通接送，由嘉義基督教醫院保康社會福利慈善事業基金會承辦，四輛車每天可載近二十名個案，陽明長照福祉車加入使服務車輛增達八輛，可服務人數預料倍增。