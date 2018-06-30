〈南部〉《台南》鼓勵創新產業發展 補助房屋、地價稅

2018-06-30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為鼓勵創新產業落腳台南，市府制訂的「台南市促進科技與新創產業發展自治條例」新上路，包括綠色能源產業、生物科技產業、數位科技產業、流行時尚產業、會議展覽產業及其他文化創意產業等，投資人購置或新建供營運投資案，其年度房屋稅及地價稅前二年全額補助，以五年為限，總補助最高金額六百萬元。

這項新制甫於六月十一日正式公告，經濟發展局不諱言，法令才新上路，考量初期基金財源收入恐不穩定，暫無成立基金必要，所需補助經費，先以公務預算每年編列五千萬元支應，並適時檢討，此外自治條例相關子法目前研擬中，待子法訂定完成及編列相關預算，預計於明年可執行條例。

經發局表示，為提升南市產業發展與整體產業競爭力、鼓勵企業投資及創新，並輔導策略性產業發展，提供各種完善經濟補助及輔導措施，塑造友善企業良好投資環境等誘因，吸引企業投資，因此新訂自治條例以促進產業發展。

補助對象扶植中小企業，新設投資金額五千萬元或增設投資金額三千萬元的企業，符合補助條件，且考量土地成本往往是創業廠家的難題，市府提供土地房屋稅、地價稅補助，前二年全額補助，後三年補助最高五十％，每年最高補助金額一百廿萬元、總補助最高金額六百萬元，比相鄰的高雄市每年最高補助金額四十萬、總補助最高金額二百萬元更優渥。

此外，勞工職業訓練費用補助，年限五年，每年最高補助金額十萬元，總補助最高金額五十萬元，也比高雄市的六萬、三十萬元高。