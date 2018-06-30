〈南部〉東山北勢寮舊糖鐵 變花園廊道

2018-06-30

2替代役男發揮設計專才

〔記者楊金城／東山報導〕東山區賢聖里北勢寮西段台糖閒置的鐵支路，區公所獲得市府民政局補助一百三十八萬，由二名替代役男發揮設計專長規劃，與居民合力進行鐵支路改造，將舊糖鐵打造成休憩的鐵支路花園廊道，並於昨天啟用，社區營造成果受到地方好評。

值得慶祝的是，公所今年再爭取北勢寮鐵支路到東山市區的四公里糖鐵，將打造為糖鐵自行車（步）道，接續現有的花廊，可望列入前瞻計畫補助二千三百萬元。

公所替代役男張畯崴、趙建賀，是正修科大室內、視覺設計類畢業，在這一年的時間裡，二人走訪社區、協助各項文化活動、關懷獨居長者及聖賢社區營造計畫後，以糖鐵是居民共同生活回憶，有了延續東段鐵支路花園，再設計西段改造新想法，呈現社區新風貌，增添活力。

東山區聖賢里北勢寮鐵支路，去年社區營造只用了七十七萬元先完成東段「北勢寮鐵支路花廊」總長三百四十公尺的綠地。

社區營造重現糖鐵歷史風華

今年改造西段鐵支路達四百七十七公尺長，規劃了紅磚意象、時光隧道、空心磚意象、車廂造型休閒座椅，並向台糖商借一輛火車頭，讓花廊的鐵支路意象得以生動呈現，彷彿重現糖鐵歷史風華。

議長賴美惠、民政局代理局長林振祿、東山區長董麗華和居民熱鬧慶祝鐵支路啟用，董麗華說，花小錢將閒置鐵支路打造成花廊，兩旁共種植一百八十一棵花旗木，改變了在地的景致，除提供居民遊憩，也期待吸引更多外地遊客到訪東山，坐在花廊喝東山咖啡、吃東山鴨頭和排骨酥。