〈南部〉42家廢水排放大戶監控上網 全民監督

2018-06-30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市環保局推動廢水排放連續自動監控上網措施，高市四十二家廢水排放大戶包括台電、工業區廢水廠以及日月光等列管重點工廠，均應設置水量、水質自動監測、攝錄影監視設施，占全市廢水排放量九十％以上，民眾可隨時上網監督廢水排放及水質狀況。

列管工廠應設監視設施

環保局表示，工業區專用污水下水道系統（核准量〉1,500CMD）、發電廠及事業（核准量〉1,500CMD）等，均應設置水量、水質自動監測、攝錄影監視設施、連線傳輸設施及放流水水量、水質自動顯示看板之設置。

違規業者復工 強制裝連線設備

另外，對於重大違規業者，如依法停工後，復工申請時，強制要求廠商裝設連線設備，以隨時監控廢水處理設施之操作狀況，環保局亦要求設置連線傳輸設施，目前全高雄市列管重大違規連線業者達十五家。

環保局蔡孟裕局長表示，除了大型的下水道系統、事業及不良紀錄的廠商，強制要求裝設自動連線監控設備，連續嚴密監控廢水排放外，環保局亦會針對其他小型廠商的廢水排放，加強不定期稽查採樣，如有違規情況將依法重罰。

環保局呼籲廠商隨時注意廢水處理設施操作正常，監測數據公開在網路上（http://waterpollutioncontrol.epa.gov.tw）；民眾可隨時上網監督廢水的排放及水質狀況。