〈南部〉來住眷村！ 文化局開放經營民宿

2018-06-30

以住代護進化版 打破不得營利鐵律

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄保存了全國最大面積的眷村，為維護眷村建物，自二○一四年獨步全國首創「以住代護」計畫，至今已媒合九十一戶進住左營建業新村與鳳山黃埔新村；高市府宣布與眷村管理機關國防部合作，推出進化版「以住代護」計畫，突破以往不得營利的鐵律，由文化局徵選進住眷村開設民宿，吸引人來體驗眷村生活。

副市長史哲表示，「以住代護」計畫的背景是源於黃埔新村於登錄文化景觀後，受限於軍方維護資源的不足，為解決房舍快速毀壞的問題，進而由文化局向軍方取得代管後，修繕房舍徵選媒合新住戶進住，以實際的居住行為來維護眷舍。

提出以住為核心的眷村保存政策

有別其他縣市保留眷村做為藝術家進駐或引進商業行為，高市提出以住為核心的眷村保存政策，希望眷村因住而生，也能因住而活。自二○一四年推出「以住代護」，已有「以住代護．人才基地」、「以住代護．全民修屋」、「以住代護．老屋勞動營」三個系列計畫，成果斐然。

共27戶開放 徵求民宿申請

去年底民宿管理辦法修正，文化資產可做為經營民宿主體，史哲表示，文化局與國防部協商合作，推出進化版「以住代護．眷村民宿」計畫，選擇黃埔及建業新村共廿七戶開放徵求民宿申請，讓「住」眷村成為一股體驗風潮，吸引更多人藉由住眷村來了解眷村的環境、眷村生活與文化，這將是全國第一個眷村民宿，更是全國文化景觀做為民宿的第一例。

文化局長尹立指出，適度引進商業行為，將為眷村注入活水，緊扣「住」為核心價值的民宿是第一步，未來眷村在住的樣態下，必將衍生出更多生活需求，過去村子內亦有提供日常生活所需的各種商業活動，後續文化局將與軍方協商更多的合作方案，讓眷村內的生活環境有著適合眷村氛圍的多元面貌，豐富眷村的生活場域。