〈南部〉台東大地藝術節開幕 市集音樂會登場

2018-06-30

都歷遊客中心前 有大型裝置藝術

〔記者張存薇／台東報導〕台東年度盛事「台灣東海岸大地藝術節—島群之間」昨天開幕，由唯美浪漫的「月光．海音樂會」揭開活動序幕，民眾迎著海風徜徉音樂之海，都歷遊客中心前都歷園區亦有多位藝術家完成大型裝置藝術，邀請民眾暑假暢遊東海岸，欣賞藝術與自然的結合。

月光．海音樂會 多元族群展魅力

今年是東管處卅週年慶，邁入第四屆的大地藝術節也顯得喜氣洋洋，昨天下午四時起，主題市集率先登場，六時起則伴著海風、推出「海洋的祝褔、海洋的禮讚」主題月光．海音樂會，由杵音文化藝術團、金曲獎最佳原住民歌手得主、大地藝術節代言人以莉．高露、印尼蘇門答臘米南加保族的南喬幫舞蹈團、花蓮在地的音樂頑童雙吉他民謠組合湯姆與哈克接力演出，展現多元族群的不同魅力。

十二位藝術家 一個多月駐地創作

東管處表示，今年度作品創作為符合「島群之間」主題，搭配東海岸風情與景觀，邀請十二位藝術家至東海岸展開為期一個多月的駐地創作，作品已陸續完成，包括藝術家拉黑子．達立夫「島嶼之影」、黃志偉「等候漂流」與藝術家呂沐芢、焦聖偉組成眼蟲計畫團隊的「公元5390的凝望」、澳洲大偶製作先驅藝術家Daniele Poidomani「海洋長者」、紐西蘭毛利族當代藝術家George Nuku「海洋瓶裝2018」、日本東京藝術大學的視覺藝術博士菅野麻衣子「風」等作品均在都歷園區。

此外，藝術家林鴻文「時間的囈語」作品在樟原橋遊憩區、安聖惠「放在海的那邊」在寧埔遊憩區、饒愛琴「艷陽下的綻放」位在加路蘭遊憩區、張和民「島嶼之間」在齒草休憩區、日本當代藝術家梅田哲也「堆石」在月光小棧，東管處均歡迎民眾到場欣賞。

東管處指出，今天下午四時卅分起亦有主題市集及第二場月光．海音樂會，演出者包括日本愛奴族Marewrew、台東大學音樂系音原獻樂團、結合傳統與文化返鄉的零捌玖舞團、東華大學爵士樂團等。

「台灣東海岸大地藝術節」詳細資訊可至東管處網站www.eastcoast-nsa.gov.tw/或大地藝術節活動網站www.teclandart.tw查詢。