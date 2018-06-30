〈南部〉屏東公路客運轉運站委外 租金將砍半

2018-06-30

〔記者侯承旭／屏東報導〕即將完工的屏東公路客運轉運站，委外經營卻無人投標，屏東縣政府決定租金砍一半，以提高投資誘因。

站內設13個月台 7月底前完工

緊鄰屏東火車站的屏東公路客運轉運站於二○一六年底動工，造價逾七千萬元，站內設有十三個月台，將整合國道、公路、市區等客運業者進駐，方便民眾轉乘台鐵與公路客運，預計七月底前完工。

歷經兩次招商卻無人投標

屏東公路客運轉運站將委外經營，五月下旬公告招商條件，雖然廠商詢問度高，但歷經兩次招商卻無人投標。

屏東縣政府檢討後，決定將每年租金由一百八十六萬元降至九十萬元，營運期限九年，續約年限從兩年放寬至三年。得標廠商另須支付每年至少三十萬元的權利金。

公路客運轉運站為兩層樓的綠建築，商業空間約六百平方公尺，可經營餐廳、零售、伴手禮店，廠商並可向客運業者收取每個月台每個月兩萬元租金。投標廠商資本額需五百萬元以上。

轉運站旁的屏東火車站，每天進出逾兩萬人次，站內五千餘平方公尺的商業空間由屏東太平洋百貨標下，預計今年底試營運。

縣府規劃 興建7座客運轉運站

屏東縣的公共運輸使用率長期偏低，屏縣府規劃在全縣興建七座客運轉運站，屏東公路客運轉運站是第一座，規模也最大，何時啟用備受關注。

縣府城鄉處表示，租金大幅調降後，轉運站應可順利委外，縣府暫不考慮自行經營；廠商得標後，有兩個月的籌備期，將協調廠商縮短籌備時間，盡快讓轉運站啟用，提供便捷舒適的公共運輸空間。