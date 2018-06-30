〈台北都會〉歷史建築清大月涵堂 圍牆遭偷拆

2018-06-30

未送保護計畫也無拆除執照

〔記者楊心慧／台北報導〕位於台北市大安區金華街一一○號的清華大學台北辦事處「月涵堂」於二○一四年停用，北市文化局在二○一五年登錄為歷史建築。未料，昨竟發生施工單位在未送保護計畫書，也未申請雜項、拆除執照下，將月涵堂周邊圍牆悄悄拆除，文化局獲報後已要求停工。

施工單位遠東航空昨將月涵堂周邊圍牆拆除，長期關注文資議題的新北市議員參選人吳柏瑋收到消息立刻趕往現場阻擋施工。吳柏瑋表示，圍牆圍繞歷史建築，依照文資法必須檢送歷史建築保存計畫書，避免工程範圍動到歷史建築，且遠航也未申請雜項、拆除執照就動工，根本違法。

吳柏瑋說，台北市文化局、建管處與樹保技師抵達現場後，量測建物外圍有三棵樹達到珍貴樹木列保標準，依法在申請雜項、拆除執照時，必須檢送測量標準。

對此，清華大學總務長顏東勇指出，清大去年底辦理部分招租，遠航從今年起承租，由於現場無清大留守人員，他聞訊也很驚訝遠航竟將圍牆拆掉；顏東勇說，遠航廿七日將「月涵堂歷史建築修復再利用計畫書」送到清大，廿八日轉給文化局，文化局未核准前，遠航確實不能動工。

北市府：修復計畫過才能復工

台北市文化局表示，遠航拆除的不是月涵堂本體，但在建築附近，已要求停工，應繳交相關計畫，文化局同意才能復工。