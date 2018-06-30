〈台北都會〉擁有逾300萬會員 點鑽行銷也沒賺

2018-06-30

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡投資控股股份有限公司投資的群信行動數位科技公司宣告年底收攤，但營運績效遭質疑的不只群信，連擁有三百多萬會員的點鑽整合行銷公司，因無法獲利，也曾被市議員陳彥伯點名，若業務沒起色就收攤。點鑽發言人胡嘉珍表示，目前公司仍照既定計畫在做，還有很大發展空間，將透過龐大會員的消費分析與趨勢研究來達到更高收益。

同樣由悠遊卡投控投資的點鑽，主體業務UUPON紅利點數，是以悠遊卡為會員載具的紅利集點平台，透過刷悠遊卡消費後的回饋點數，可回饋儲值金，或在超商、連鎖店做折抵，憑著悠遊卡的七千萬發卡量，公司從二○一五年四月創立，僅三年就累計三百廿萬會員數，卻和群信一樣連年虧損。

悠遊卡投控今年四月提供議會的報告指出，點鑽去年營收七二七一萬元，年虧損達五七九三萬元，至少年營收要達到一．五億元才能損益平衡。當時陳彥伯痛批，三百萬會員如同財神爺，若這樣都賺不到錢，不如收攤。

點鑽：在既定發展規劃中

胡嘉珍回應，公司的策略是先累積會員數，目前已超過三百廿萬會員，以悠遊卡超過一千萬人次的活躍用卡數來看，還有很大的發展空間，目前雖虧損，但各方面業務在持續成長，從會員經濟中達到更高收益，目前都在既定發展規劃中。