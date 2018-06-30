〈台北都會〉群信科技連年虧 悠遊卡投控：年底收攤

2018-06-30

〔記者黃建豪／台北報導〕在郝龍斌擔任台北市長時期，由悠遊卡投資控股股份有限公司（簡稱投控公司）與五大電信業者共同成立的「群信行動數位科技公司」，成立以來連年累計虧損近四千萬元，引來市議員關切。群信昨召開董事會，大股東之一的悠遊卡投控公司宣布，群信今年底收攤。

台北市議員阮昭雄表示，市府參與民間投資是有其必要，但要審慎安排專業經理人，群信早該收攤，只是一直沒有人願意當壞人，但有公股公司面對虧損就應有魄力止血，才是對市民負責。

累計4年虧損近4千萬

群信昨董事會中，持股十％的大股東悠遊卡投控公司提案解散群信公司，悠遊卡投控公司指出，群信一直處於虧損狀態，群信股東會已決議在十二月卅一日解散。悠遊卡投控公司董事長林向愷表示，群信最大股東為國發基金持股廿一％、五大電信持股五十七．七六％、悠遊卡持有十％，其餘由中國信託、玉山、國泰等銀行持有，股東會中大家都很合作。

事實上，群信於二○一三年十一月創立時，發展國內首見的信託服務管理平台（ ＴＳＭ），還推出當時仍未普及的電子錢包，但業務虧損逐年擴大，從悠遊卡投控提供議會的報告顯示，群信第一年虧損一二四萬元，逐年擴大到七百萬、一千萬、一千三百萬元，截至去年累積虧損已達三九四六萬元。

林向愷指出，當年還沒進入多卡競爭時代，要發展電子錢包，大家希望悠遊卡有個角色在其中，但現在電子錢包能跟電信業者直接介接，已經不需要ＴＳＭ平台，群信又沒有發展出新的營運模式，因為一直在燒錢，乾脆收攤。

台北市議員陳彥伯表示，其實今年四月議會審查時，林向愷就透露群信要收攤，議會的功能是監督政府，不是監督公司營運，台北市投資的事業不多，子公司績效差很容易被發現。

阮昭雄表示，市府投資的事業除獲利，還有公共性存在，因為市府投資經費來自納稅人的錢，所以虧損時要設停損點，群信就是失敗的例子，可以做為未來市府的參考。