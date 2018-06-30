〈台北都會〉等紅燈少「烤」驗 新北調降187處號誌秒數

2018-06-30

20路段 週期最多減120秒

〔記者何玉華／新北報導〕盛夏溽暑，日頭赤焰焰，機車族與行人最怕在無遮掩的路口等紅燈太久，新北市交通局檢討號誌週期，今年縮短廿條路段共一八七處號誌路口離峰時段的秒數，兼顧車流順暢與機車騎士少曬點太陽，週期最多減少一百廿秒。

交通局交通管制工程科長陳建成解釋說，淡水中正東路二段有多處路口，週期減少一百廿秒，包括一一九號路口、一四三巷口、一四三巷二弄口；原本主要幹道中正東路與巷弄的綠燈通行秒數分別是一七○秒、四十秒，週期共二一○秒，調整後，變成幹道中正東路綠燈通行七十秒、巷弄通行廿秒，週期共九十秒。

少等一分半鐘 騎士有感

陳建成說，如此一來，原本巷弄車輛等紅燈的時間從一七○秒降到七十秒，足足減少停等一百秒，超過一分半鐘；機車騎士陳先生說，在大太陽下少停等一分半鐘，很有感。

交通局去年已檢討號誌週期超過兩百一十秒的路口，兼顧行人通過路口所需時間下，縮短永和環河西路、泰山新北大道等十一條路段，共八十一處路口號誌秒數。陳建成說，經觀察週期減少各路口運作情況良好，機車騎士明顯感受到避曬效益。

今年夏天進一步擴大實施範圍，檢視八個區主要道路沿線一八七處號誌路口週期，包含板橋區中山路、文化路、縣民大道、民生路、三民路；樹林區中正路、大安路；淡水區民權路、中正東路、中山北路；三峽區介壽路；永和區環河西路、環河東路、林森路；泰山區新北大道、明志路、泰林路；新莊區新北大道、中環路；汐止區新台五路等沿線路口。