〈北部〉陳歐珀為考生祈福 林姿妙揮戰旗出征

2018-06-30

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀，昨日到宜蘭市文昌宮為即將參加大學指考的考生祈福，希望學子金榜題名；國民黨舉辦五合一選舉輔選會報，秘書長曾永權授戰旗給宜蘭縣長參選人林姿妙，希望宜蘭「綠地變藍天」。

七月一日大學指考即將登場，陳歐珀昨日上午與青年軍，備妥文昌筆、蔥、蒜、粽、文具包等到文昌宮祈福，期盼考生「蔥」滿勝「蒜」、包「中」金榜，下筆如有神助；並將準備提供給考生的應考文具包帶來過爐，希望得到文昌帝君的加持，祈福後並在現場發放。

陳歐珀說，大學入學考試是人生歷程重要考試，檢視過去努力、現在堅持與贏取未來的希望，他以過來人經驗，希望同學放鬆心情以平常心應戰，就有機會考取最佳成績，宜蘭有深厚文化底蘊，他會守護這樣的人文風貌，建立縣政基礎。

國民黨秘書長曾永權在下午二點半抵達國民黨宜蘭縣黨部，曾永權砲轟民進黨完全執政，在國會用「坦克車」方式硬壓過去，做的都是違憲違法，不當黨產、促轉條例、年金改革等都造成世代對立，這次是國民黨的機會，要讓宜蘭縣長「換人換黨做」。

林姿妙重申「宜蘭拚經濟、拚出宜蘭好生活」，只要團結合作，國民黨就有希望，國民黨正在改變，她從選民眼中看到希望，宜蘭過去一年多換三個縣長，縣民無所適從，中央年改、同性政策等都讓人痛心。