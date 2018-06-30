〈北部〉苦命媽顧癱兒10年 總統瓜農金援

2018-06-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕七十五歲該享福的年紀，花蓮瑞穗卻有一位命苦的老母親張阿嬌，丈夫過世好不容易養大五名子女，但長子十年前因腦膜炎成為植物人、么兒洗腎，母子相依為命，即使半夜也睡在長子身旁為他拍痰、翻身「怕他半夜咳嗽沒有人幫忙」！

張阿嬌三十六年前丈夫過世，為了養大五名子女，她冒著烈日辛苦採茶、採文旦等零工，總算盼得子女都長大開始賺錢，但十年前大兒子卻因病變成植物人，次子有精神障礙、小兒子洗腎，三子在外地打工、但收入不穩定，最近失業沒跟家裡聯絡，老母及病兒只靠低收入、殘障及老人年金等補助過日子。

花蓮鳳林警分局舞鶴派出所訪查轄區，發現張阿嬌的情況通報社會處協助，目前每月不定期有社工、照服員協助居家關懷，但生活仍非常困苦；今年五月母親節前，大兒子突然吐血，二度送進醫院加護病房，張阿嬌仍寸步不離愛兒。

張阿嬌說，大兒子原本在高雄工作買房子，記得有一個下雨天無法採茶，就坐火車去高雄探望兒子，卻發現兒子癱在屋內「還好發現得早」。張阿嬌說，為了照顧兒子把高雄的房子賣了，回來鄉下照顧到現在也十年，兒子也五十五歲了。

種出國宴「總統瓜」的花蓮鳳林鎮中心埔西瓜農邱邦融說，他得知情況很心疼，發起宅配訂西瓜「每顆提撥五十元」做公益，包括鳳林警友會號召團購西瓜，共賣出六百顆大西瓜、提撥公益金三萬元，希望讓苦命的媽媽日子好過一點，暫時不要煩惱錢的事。

鳳林警察分局局長王國峯說，包括西瓜農賣公益總統瓜、以及北市亞太紡織、冠榮運輸、北市劉先生、台中張小姐等多位善心民眾捐款，共計廿八萬元昨天送到老媽媽手上。

張阿嬌看到有善心人士來探望，不斷地深深九十度鞠躬、直說「謝謝你們來」，還輕撫著兒子告訴他：「嘿！很多人來看你喔」！她忍不住紅了眼眶說，只盼望兒子有一天還能醒過來。