〈北部〉花蓮蜜香紅茶評鑑 瑞穗茶農奪8金

2018-06-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕瑞穗鄉農會承辦一○七年度花蓮縣蜜香紅茶評鑑大賽，包括瑞穗、玉里、富里茶農送來二○二件茶樣參賽，昨天中午「開獎」，選出金牌十件、銀牌二十件及銅牌三十件，仍以瑞穗鄉的茶農為大贏家，金牌有八件都是瑞穗鄉茶農，包括嘉茗茶園四金、吉林茶園二金，長聖、東昇茶園各一金，另富里鄉六十石山的龍安製茶廠、玉里赤科山黃文諄各得一金！

比賽昨在瑞穗鄉農會舉辦，比賽茶樣總共二○二件，富里鄉六十石山茶區送二十五件、玉里赤科山送十一件，其餘都是舞鶴的蜜香紅茶。由農委會茶葉改良場台東分場長吳聲舜擔任主審，觀察茶葉外觀、茶色、茶味逐一品評，下午二點舉辦頒獎典禮。

嘉茗茶園獲4金8銀3銅

老字號嘉茗茶園今年揚眉吐氣，一口氣獲得四金八銀三銅牌成績最好。老闆高肇昫說，今年小綠葉蟬從元旦開始，到三、四月數量一直很多，因此今年茶葉品質比較穩定，也感謝農會等輔導。

首次拿到金牌的玉里赤科山「尹禾茶園」老闆黃文諄昨天沒出席，由老闆娘陳思銅代表領獎，她開心地說，茶園已經第三年參加縣賽，過去只有拿到「優良」，今年第一次得金牌真的非常興奮。她說，每年製作茶葉遇到的挑戰都不一樣，今年茶葉品質好、也加強製作技術，希望將來愈來愈好。

整體品質進步 苦澀味比較少

吳聲舜說，今年參賽茶葉外觀比較多「捲曲狀」茶葉，與往年條索狀不同，當然，紅茶帶點捲曲很好，但是太捲會增加成本，建議茶農可以改善；整體品質最大進步點在於苦澀味比較少，茶農在加工萎凋過程，技術都有十足進步。