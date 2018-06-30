〈北部〉捉獨角仙當作業? 宜蘭縣教育處:勿以訛傳訛

2018-06-30

復育有成 大爆發遭人抓取販售

〔記者游明金／宜蘭報導〕「愛牠，就別捉牠！」宜蘭市雪峰三路（大礁溪左岸堤防）的光臘樹，最近獨角仙「大爆發」，卻也引來不肖人士抓取販售。市長江聰淵批評是最壞示範，昨天到場豎立告示牌，梅洲社區守望相助隊也加入巡邏，守護獨角仙環境與生命。外傳，有學校要學生「捉」獨角仙當作業？縣府教育處澄清，經查並無此事，外界勿再以訛傳訛。

宜蘭市公所、梅洲社區、宜蘭縣生態教育協會等單位，推動獨角仙復育有成，去年在堤防設置復育箱，提供腐土供獨角仙產卵，今年堤防百棵光臘樹成了牠的家，數量很多。不過，市長江聰淵說，復育愈多、捉的民眾也愈多，最近他的臉書有很多民眾反映，有人捉獨角仙占為私有，甚至販售牟利，非常不應該。

立牌警告 守望相助隊排班巡邏

江聰淵昨與市公所、社區守望相助隊人員，一起到堤防豎立「熊讚的生態城市，愛牠就別捉牠」。社區守望相助隊也將排班巡邏，不定時到堤防了解情況，若看到抓捕行為將制止驅離。江聰淵指出，宜蘭市獨角仙秘境是大家共同努力的成果，也是生態教育最佳示範點，希望能夠永續維護。

嚴禁採集 戶外教學規範僅觀察

「有學校老師，要學生捉一隻獨角仙當作業！」守望相助隊吳姓隊長語出驚人，指曾聽社區孩子這樣講，這樣很不好，學校不應有這種要求，不敢捉的只好去買，造成有人捉、有人賣，市場一隻賣五十元很好賺。江聰淵說，這部分還要查證，應該是有心人士的藉口。

縣府教育處副處長林麗玲強調，「只能觀察，嚴禁採集」這是戶外教學規範，學校希望孩子到戶外走走，以照片、文字或圖畫記錄心得，絕不可能要求提供活體或標本當作業，可能是老師請學生觀察獨角仙生態，誤傳成「捉一隻回來」，教育處透過內部系統調查，學校絕對沒有這種要求。