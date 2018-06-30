〈北部〉店子湖垃圾山 新埔催桃園清除

2018-06-30

〔記者黃美珠、魏瑾筠／綜合報導〕新竹縣新埔鎮民代表陳新源、巨埔里長彭享煤，抨擊桃園龍潭店子湖垃圾山堆置垃圾，滲水長期污染霄裡溪，造成沒有自來水可用的新埔鎮清水、新北、鹿鳴、巨埔、照門五里飲用水安全堪慮，要求桃園提具體去化期程，還新埔人乾淨的霄裡溪。

桃園：定期檢測 數據正常

桃園市環保局表示，針對店子湖垃圾山的垃圾滲出水收集設施，均有定期派員檢測，數據都在正常範圍內，不用過度擔心，如有疑慮可向該局反應或於下週舉行的「霄裡溪水域改善平台會議」 提出。

彭享煤說，一九九七年新埔鄉親曾封路、抬棺抗議，垃圾山如今仍盤據在新埔、龍潭交界處。

陳新源說，一到颱風季，大雨讓污水從收集池溢流而下，造成下游霄裡溪水被污染。

陳新源說，半年前桃園市府在「霄裡溪水域改善平台會議」表示，正準備在觀音工業區內新建焚化爐，完工後可把店子湖幾十年來的垃圾去化掉，不知實際進度如何。

此外，彭享煤說， 二河局自從霄裡溪元宮橋段的兩岸堤防完成後，迄今長達十五年對河道中的雜木、雜草視而不見，上下游河道大樹成蔭，樹高二、三層樓的比比皆是，颱風來襲恐影響排洪釀成災害。

二河局管理課表示這個說法明顯錯誤，有分年、分期砍除霄裡溪 河道的雜草、雜木並曾疏濬清淤五萬立方公尺。

二河局管理課說，元宮橋到下游一百公尺的範圍，確有必要立刻砍除河道雜木，已進場整理，計畫一個月後恢復河川原貌。明年將提報計畫砍除鳳山、霄裡兩溪匯流口到河源橋的雜草、雜木，水域全長約十六公里。