〈北部〉苗栗鐵道自行車 三義人明起免費搭

2018-06-30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府利用台鐵舊山線鐵道，打造全國首創的鐵道自行車（Rail Bike），七月一日將辦理試運轉，讓三義鄉民及觀光旅宿業者等免費搭乘體驗；苗縣府昨天先邀請地方縣議員、鄉鎮市長及代表等體驗，眾人都直呼「很棒！」但也發生兩輛車「刁車」（台語：車輛卡住）插曲，其中一輛為縣府秘書長陳斌山所搭乘。

陳斌山表示，因鐵道自行車尚在試運轉，其用意也在於發現、解決問題，苗縣府會請營運廠商妥善處理，以期正式營運時，確保民眾安全、舒適的騎乘體驗。

苗栗縣政府將於七月一日至廿一日在三義鄉舉辦舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節系列活動，推出月台響起慢城音樂會、農夫市集、慢城影展、鐵道文物展示等，昨天辦理宣傳。

因鐵道自行車已進入試運轉階段，苗縣府昨天也邀鄉鎮市長、縣議員、代表等人，分三梯次試乘；眾人搭乘後都表示「很棒！」並指出，苗栗鐵道自行車除穿越山洞，還跨越溪谷，十足3D感官享受。

預計8月下旬試營運 票價280元

文觀局表示，苗縣鐵道自行車七月一日將辦理試運轉作業，藉試運轉安排三義鄉民及觀光旅宿業者等免費搭乘體驗，並參考試乘人員的意見，逐步微調試營運及正式營運機制。預計八月下旬進入試營運階段，明年元月正式營運，一趟來回十二公里，約一小時半，票價約二百八十元。

不能中途停車 兒童有條件搭乘

文觀局表示，試營運階段起，每班次出發前，將有專人解說使用方式、安全規範及注意事項，還有專人「隨車隊」行駛確保安全及協助緊急狀況處理，基於安全考量，孕婦、高血壓、飲酒後不能乘坐；兒童須七歲或身高滿一百一十公分始得搭乘，此外全車禁菸，不能於中途停車或下車。