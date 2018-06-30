〈北部〉縣市總體競爭力 竹市全國亞軍

2018-06-30

連三年蟬聯六都外第一名

〔記者王駿杰／新竹報導〕根據媒體公布的 「二○一八年全國縣市總體競爭力調查」結果，新竹市連三年蟬聯六都以外第一名，今年更進步到全國第二名。在九大面向、一百項細指標調查中， 經濟與就業、教育與文化、環境品質、生活品質等四大面向躍升六都以外第一名，百大細指標中奪下十五座首獎，創下歷年最佳成績。

林智堅：小城大戰略奏效

新竹市長林智堅說，調查結果真實反映市府的施政表現與全體市民共同努力的成果。他上任三年半力推「小城大戰略」擘劃建設，現在改變已經實現，但市府的建設絕不會鬆懈，未來將更積極打造優質建設、生活環境，繼續提升市民幸福感。

遠見雜誌公布的這項調查結果指出，新竹市的表現從二○一五年的第八名，躍進至今年全台第二名、十三縣市之冠，在百大細指標中奪下十五座首獎，直逼台北市。

市府表示，新竹市平均每戶消費支出達一○四．九六萬元，是各縣市最高，但老化指數只有六十六．五九％，為全台最低。因此民眾最關心的「經濟與就業」面向，從去年第五名衝上第二名。

市府表示， 新竹市在各項指標都有顯著、持續的成長，其中「地方財政」、「社會福利」、「治安」進步至全台第二名，「公共安全與消防」排名全台第三名，「醫療衛生」則名列六都以外第三名，表現亮眼。

市府表示，為讓民眾深入了解地方政府的施政表現，遠見雜誌每年都會分別辦理「縣市長施政滿意度調查」及「縣市總體競爭力調查」，林智堅在上月底公布的「縣市長施政滿意度調查」中，蟬聯五星市長。