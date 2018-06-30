〈北部〉拉拉山水蜜桃盛產 風味更勝往年

2018-06-30

7/14起北桃、台北多處展售

〔記者謝武雄／桃園報導〕每年六到八月是桃園市拉拉山水蜜桃產季，市府昨天舉辦行銷記者會，由市長鄭文燦與水蜜桃公主共同促銷拉拉山水蜜桃；鄭文燦說，今年雨水少又沒有颱風，水蜜桃風味更勝以往，市府將從七月十四日起在北桃等地進行展售、促銷水蜜桃，民眾也可透過網路訂購。

鄭文燦說，今年拉拉山水蜜桃預估產量一一五五公噸，產值達三億三千萬元，今年的整體行銷策略，除了水蜜桃公主選拔，還有網路行銷、實體通路販售，水蜜桃為產季限定水果，歡迎民眾購買正宗的拉拉山水蜜桃。

他說，每年六至八月是拉拉山水蜜桃產季，復興區由於地勢高、溫度低、土壤肥沃，加上時常有霧氣瀰漫，生產的水蜜桃不但水分豐富、甜度高，果香味更是濃郁，品質不輸日本；鄭文燦也教導民眾如何選購正宗的拉拉山水蜜桃，例如：認明由復興區農會製作附有流水編號或生產者聯絡資訊、有泰雅族紋面老婦人圖案的包裝盒，另拉拉山水蜜桃表皮有細緻絨毛、底部渾圓、柄部有道溝等。

網路訂購則有兩個管道

農業局表示，拉拉山水蜜桃實體展售活動，七月十四至十五日於台北希望廣場、八德農業創意市集，七月廿一至廿二日在台北花博農夫市集，而即日起至八月十日止，每週一至週五在府前廣場，即日起至八月十二日的週六、日，在兩蔣文化園區停車場、復興區部落市集（高義里、三光里、華陵里）都有展售會。

網路訂購則有兩個管道，分別是「愛桃味網站商城」、「復興區農會」，農會訂購專線：382-2318，目前網路訂購價格分別是十二粒裝四五○元、十粒裝五五○元、八粒裝六五○元，至於六粒裝要到七月下旬才能供貨。