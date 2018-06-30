〈北部〉住宅租金補貼 今年達一萬戶

2018-06-30

7月23日至8月31日受理申請

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市住宅補貼申請將從七月廿三日至八月卅一日受理申請，其中最受關注的租金補貼，每戶仍維持每月最高補助四千元，今年租金補貼名額為一萬戶，也創桃園新高，事實上，桃園從二○○七年開始辦理租金補貼，每年都有大幅成長，當年只有八百戶，如今達一萬戶，十二年來成長十二．五倍。

租金補貼申請必須符合設籍桃園市且無自有住宅，家庭年所得低於七十一萬元，或每人每月所得低於二萬○五三八元，有配偶者必須年滿廿歲，單身者需年滿四十歲才可申請；另，住宅補貼還提供「自購住宅貸款利息補貼」二一○萬元，名額五八六戶、最長可分廿年還款，「修繕住宅貸款利息補貼」八十萬元，名額三八七戶、最長可分十五年還款，這兩項的利息補貼，須符合家庭年所得低於一二三萬元，年均每人每月收入低於四萬七九二二元。

市府住宅發展處表示，申請利息補貼，其利率計算以中華郵政二年期五百萬元以內定存利率（郵儲利率）為基準，郵儲利率目前為一．○九五％，一般戶需加○．○四二％，也就是一．一三七％，若為弱勢族群則是郵儲利率減○．五三三％，為○．五六二％來計算。

最高每月四千元 違建租戶也可

而租金補貼也放寬申請資格，讓違建租戶享有福利政策，申請人須具備「住宅法」中所規定的經濟或社會弱勢身分，包含低收入戶或中低收入戶、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭、六十五歲以上之老人等，在二○一六年十二月廿三日前已承租違建住戶，承租一年以上者可申請租金補貼，但同一申請人以申請一次為限，也就是去年已經申請者，今年不能再申請。

住宅發展處代理處長莊敬權說，租金補貼政策在桃園大受歡迎，主要原因是桃園市租金相較於雙北偏低，可能七、八千元就可以租到卅多坪的大樓，租金補貼不無小補，且房東每個月還有一萬元免稅額度。

今年住宅補貼受理申請時間長達六週，申請方式可採郵寄送件或臨櫃，臨櫃可至住宅發展處或龜山以外十二區公所辦理，住宅補貼詳細資訊，可上「內政部不動產資訊平台」網站查詢並下載申請書件，電話：329-8600。