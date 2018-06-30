〈中部〉首例妨害罷免被判刑 里長丟職務

2018-06-30

〔記者張文川、黃鐘山／綜合報導〕南屯區寶山里長廖振源於二○一四年選舉投票日，見「割闌尾」志工邀請路人連署罷免國民黨立委蔡錦隆，竟辱罵且毆打柯姓志工，二審依公職人員選舉罷免法「強暴妨害他人為罷免案提議罪」既遂，判刑四月、可易科罰金十二萬元，褫奪公權一年；最高法院昨駁回廖男上訴，全案定讞，成為史上首例因妨害罷免而被判有罪確定的案件，廖里長也因此不能參加年底選舉。

當年阻止、毆打割闌尾志工

判決指出，四年前的選舉投票日，一群「割闌尾」志工在該里的文山國小投開票所前，尋求路人連署罷免立委蔡錦隆，廖振源騎電動機車經過，出手阻擋攝影的柯姓志工，辱罵並動手毆打柯，拉扯、抓傷柯的臉部和肩膀，台中地檢署起訴廖男。

台中地院一審判廖三月徒刑、褫奪公權一年，二審台中高分院改判四月，最高法院昨駁回廖男上訴，全案定讞，可易科罰金十二萬元、褫奪公權一年，廖振源將因此失去里長職務。

被褫奪公權 不能參加年底選舉

民政局指出，依據地方制度法第八十二條規定，里長所遺任期不足二年，所以寶山里長不再補選，又因廖被褫奪公權一年，至年底選舉日尚未復權，廖不能參加年底選舉。記者昨天致電廖振源，但電話轉接至語音信箱，至截稿前仍未獲回應；而據廖里長的友人透露，廖里長得知判決後，心情十分沉重。